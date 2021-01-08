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Kız yurdunun güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)’da kız öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan, 41 yaşındaki Alkan Savur evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)'da kız öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan, 41 yaşındaki Alkan Savur evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan güvenlik görevlisinin yakınları durumdan şüphelenerek, Savur'un, Sabri Mumcu Caddesi üzerinde bulunan Nevzat Çiğdem apartmanında ki evine geldi. Kapıyı defalarca çalan yakınları, güvenlik görevlisine hiçbir şekilde ulaşamadı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan yakınları, Savur'un yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Alkan Savur'un öldüğü tespit edildi. Savur'un cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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