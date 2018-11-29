Kızılay'dan Başkan Kale'ye teşekkür

Rıdvan Şenol ile İncirliova Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Funda Orhan, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Kale'nin Kızılay'ın gönüllü kan bağışçısı olmanın yanı sıra organ bağışında da bulunduğunu dile getiren Kızılay Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Harman; “Düzenlediğimiz kan, organ ve kök hücre kampanyalarını her zaman desteklediniz. Yanımızda yer aldınız. Birçok yerleşim biriminde çeşitli sorunlarla karşılaşırken İncirliova'da hiçbir problemle yüzleşmedik. Kişisel ve Kurumsal olarak her zaman destek verdiniz. Bu desteklerinizin yanı sıra gönüllü kan ve organ bağışçısı da olmanız bizleri onurlandırmaktadır. Kızılay olarak size ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Kale, ”Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra toplumsal dayanışmaya büyük önem vermekteyiz. Kızılay vatandaşlarımızın kan, organ ve kök hücre ihtiyacının büyük bir bölümünü temin etmektedir. Dolayısıyla toplumsal yapımız için bu kadar önemli ve kutsal bir görevi yürüten Kızılay'a her zaman destek vermeye, yanında yer almaya ve birlikte projeler geliştirmeye büyük önem vermekteyiz. İncirliova Belediyesi her zaman yanınızda olacaktır. Yapmış olduğunuz ziyaret ve takdim ettiğiniz hediyeden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.