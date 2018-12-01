Kızılay'dan Söke'deki bağışçılarına madalya

Bu kapsamda Söke'de kan bağışı yapan gönüllülere madalyaları törenle verildi. Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Garnizon Komutanı Per. Albay Hasan İhsan Kızgınçelik, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, mahalle muhtarları ve bağışçılar katıldı.

Türk Kızılayı Söke Şube Başkanı Oğuz Eryıldız'ın açılış konuşması yaparak katılımcılara teşekkür ettiği törenin başlangıcında; Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürü Rıdvan Şenol kan bağışı ve kök hücre bağışı ile ilgili genel bilgiler verdi. Ardından belge ve ödül dağıtım törenine geçildi.

Törende Kızılay'ın bağış kampanyalarına katkı sağlayan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurbeyoğlu, Garnizon Komutanı Per. Albay Hasan İhsan Kızgınçelik, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç ve mahalle muhtarlarına teşekkür belgeleri verildi. Ardından bağışçıların ödüllerine geçildi.

Bugüne Söke'de Kızılay'a 47 kez kan bağışında bulunan Cahit Kahraman'a plaket verilirken, 35'in üzerinde kan bağışında bulunanlara altın, 25 defa kan bağışı yapanlara gümüş, 15 kez kan bağışı yapanlara ise bronz madalyaları takdim edildi.

Ödüllendirmenin güvenli kana ihtiyacın önemini vurgulamak, mevcut ve potansiyel bağışçıları düzenli, gönüllü kan bağışlamaya teşvik etmek amacıyla yapıldığı belirtilirken; vatandaşlar bir kez daha kan bağışı yapmaya davet edildi.