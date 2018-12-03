Kızılcaköylü kadınlar Başkan Özakcan'dan destek istedi

Efeler Kızılcaköy Mahallesi'nde yapılması planlanan jeotermal elektrik santraline (JES) karşı eylem yapan mahalle halkından bir grup kadın Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti. Kadınlar Başkan Özakcan'dan JES'e karşı destek istedi.

3 aydır Kızılcaköy Mahallesi'nde JES'e karşı nöbet tuttuklarını belirten mahalle sakini kadınlar mücadelelerine Aydın'ın önde gelen isimlerinden de destek istediklerini söylediler. Kızılcaköy Mahallesi sakinlerinden Gülten Şimşek, Şennur Efe, Fatma Orbay ve Yücel Budaklı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret ederek, mahallede kurdukları JES'e karşı nöbet çadırını Başkan Özakcan'ı mahallerine davet ettiler.

Başkan Özakcan geçtiğimiz aylarda Efeler Belediyesi meclis üyelerinden oluşturulan komisyonun JES hakkında bir çalışma yaptığını hatırlattı. Raporda JES'in Aydın'da çevre kirliliği oluşturacak boyutlarda olduğu sonucunun çıktığını belirten Özakcan, “Efeler Belediyesi olarak; yasaların belediyelere verdiği yetki sınırları içinde kalmak kaydıyla halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir girişime izin vermeyeceğimizi, halkımızın sağlığını hiçe sayan ve doğanın kirlenmesine neden olanlarla yasal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz" dedi.