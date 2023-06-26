Kızıldereli öğrencilerden uluslararası çevre projesi

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kızıldere Mahalle Ortaokulu, ‘Daha Temiz Bir Çevre, güzel bir gelecek' temalı ulusal ve uluslararası proje ile göz doldurdu.

Kızıldere Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Bayazıt ile öğrencileri tarafından yürütülen ve Türkiye'den çeşitli illerden ortakların yanı sıra Azerbaycan ve Moldova'dan da ortakların bulunduğu bu uluslararası proje çerçevesinde öğrenciler, geri dönüşüm başta olmak üzere temiz çevre ile ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

“Gelecek nesillere daha temiz bir dünya”

Proje ile iğli yapılan bilgilendirmede, “We'll See Good Days Children!” projesi çerçevesinde ortağı olan Moldovalı okulun öğretmen ve öğrencileri karşılıklı olarak çevre temalı yeni yıl kartları hazırlanıp gönderildi. Projede gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için çocukları eğitmek ve bunun için harekete geçmek için düzenlenecek etkinlikler İngilizce olarak yürütülecek. Projede logo ve afiş tasarlama yarışmaları, daha temiz çevre ve güzel bir gelecek ile ilgili kelime bulutları oluşturma, temiz çevre konulu sunumlar, soyu tükenmiş bir hayvan modeli oluşturma ve seslendirme, e-kitap yapma, güvenli internet günü ile ilgili kodlama çalışmaları, kodlama sertifikası alma, geri dönüşüm araçlarından proje adı yazma gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verildi.

Yılsonu etkenliklerinde de görücüye çıktı

Projede hazırlanan eserler Nazilli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2022/2023 projesindeki 21 projesinden birisi olarak düzenlenen ‘Geri dönüşüm' temalı etkinlikte görücüye çıkarak ilçe protokolü ve davetliler tarafından büyük beğeni görmüştü. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün ve diğer ilçe protokol üyeleri, proje ortağı öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarı dileklerinde bulunmuştu.