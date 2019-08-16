Kızları cinayete kurban giden Kotan Ailesi'nden açıklama

AYDIN (İHA) – Aydın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda dün gece meydana gelen cinayette 20 yaşındaki kızları Merve Kotan'ı kaybeden Baba Salih Kotan, yaptığı basın açıklaması ile çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Baba Salih Kotan açıklamasında “Sevgili kızımız, canımız, ciğerparemiz eli kanlı bir cani tarafından katledilmiştir. Acımıza acı katan bir durum da bu acı günlerimizde gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan haberlerin medyada çıkmasıdır” diyerek kızının o gece bilgileri dahilinde arkadaşı olan M.G. ile konuşup ayrılmak için dışarı çıktığını öldürülen Ekim Türkmen'in ise kızının değil katil M.G.'nin arkadaşı olduğunu belirtti.

Kızına iftira atıldığını ve katilin de suçunu hafifletmek amacıyla doğruları söylemediğini ileri süren acılı Baba Salih Kotan açıklamasında “Bir katilin sözlerini esas alan, önceden hazırlanmış bir senaryo olduğuna inandığımız suçunu hafifletmeye yönelik beyanlarının hiçbir gerçeklikle alakası yoktur. Kızımızın ilk başlarda aklını çelen M.G.'nin foyası kısa zamanda ortaya çıkınca uygun bir şekilde ayrılmak istemiştir. Fakat M.G. bunun üzerine tehditlere başlamıştır. Olay gecesi yanında bir arkadaşıyla geleceğini ve son kez konuşmak istediğini söylediği için kızımız gecenin ilerleyen saatinde ailesinden izin alarak görüşmek ve bir anlamda suhuletle bu işi bitirmek için dışarı çıkmıştır. Görgü tanıklarının da ifade ettiği gibi hiçbir kavga gürültü olmadan bu işin olamayacağı anlatılmış tam kabullendi derken arabadan bir şey alacağım bahanesi ile arabaya gidip silahını almış önce arkadaşını sonra da kızımızı canice katletmiştir. Cinnet hali içinde bu cinayeti işleyen şahıs sanırım önceden hazırladığı iftira ve yalanları söyleyerek kamuoyunu yanıltmaya, suçunu hafifletmeye çalışmaktadır. Kızımı öldüren katilin sözlerinin hiçbir gerçekliği yoktur. Kendi yakın arkadaşını dahi uzak yakın hiçbir alakası olmayan bir konuda suçlayarak gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır” dedi.

“Türk adaletine ve İlahi adalete güveniyoruz”

Olay gecesi kız Merve Kotan ile birlikte öldürülen 22 yaşındaki Ekim Türkmen'in kızının katili M.G.'nin arkadaşı olduğunu ve kızıyla duygusal anlamda hiçbir bağlantısı olmadığını ileri süren acılı baba Salih Kotan, “Türk adaletine ve asıl ilahi adalete güveniyoruz. Bir katilin hezeyanlarından hareketle yapılan haberlerin gerçekle uzak yakın bir alakası olmadığını bildiririz. Bu en acı günümüzde ailemizi, kızımızı töhmet altında bırakanlar hakkında da yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ilan ederiz” diyerek olay gecesi kızının arkadaşıyla konuşup tamamen ayrılmak üzere bilgileri dahilinde dışarı çıktığını belirtti.