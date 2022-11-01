Klasik sobalar yerini 'kuzine' modellerine bıraktı

Soğuk kış günlerine kısa bir süre kala vatandaşlar ısınma derdine düştü. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki yukarı yöndeki seyir dolayısıyla vatandaşlar kömür sobalarına rağbet göstermeye başladı. Diğer ısınma yöntemlerine göre daha ekonomik olan kömür sobalarının yanı sıra ısınmanın haricinde yiyecekleri pişirmeye yarayan kuzineler de vatandaşın gözdesi oldu.

Vatandaşların artık bütçelerini çok iyi kullanabilmek için tasarruf yoluna gittiğini belirten soba satıcısı Batuhan Büyüktarakçı, "Sobaya rağbet her zaman vardı ve bundan sonra da var olmaya da devam edecek gibi. İnsanlarda, 'havalar daha da soğumadan, ürünlere yeniden zam gelmeden alalım' düşüncesi var. Şu anda herkes soba ve eklentilerini almaya başladı. Yıl başından sonra fiyatlar değişir diye de herkes elini hızlı tutuyor. Müstakil evlerde kalorifer yakanlar da genel olarak sobaya dönmeye başladı. Malum maliyetler çok yükseldi, koca evi ısıtmak yerine bir odayı ısıtıyorlar artık. Kış bahçesi yapan, pandemi döneminden alışanlar da var. Onlar da tamamen zevk için de soba yakabiliyor. En düşük soba fiyatı ortalama bir ekipmanları ile birlikte bin 500 TL'den başlıyor. Her çeşit sobamız mevcut ve fiyatlarımız 15 bine kadar çıkabiliyor. Normal kovalı sobaların hemen hemen hepsi aynı, kuzine olarak tabir edilen fırınlı sobalar da var. Bu tür soba gruplarında yemek de yapılabiliyor, fırınları sayesinde börek ve benzeri ürünler de pişirilebiliyor. İnsanlar gün geçtikte ekonomilerine dikkat ettikleri için bir çok özelliği beraberinde barındıran fırını sobalar daha çok rağbet görüyor. Bir yandan yemek yaparken bir yandan da ısınma ihtiyaçlarını gideriyorlar. Onlar da 2 bin TL'den başlıyor, 4-5 bin TL'ye kadar alıcı bulan modelleri var" dedi.