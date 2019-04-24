Klasik Türk Müziği Korosu'ndan bahar konseri

Nazilli Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu Bahar Konseri ile sanatseverleri büyüledi Konserde koro Şefi Lütfi Selek'in koro şefliğinde 35'inci yıl dönümü kutlandı.

Nazilli Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu, Bahar konserini Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro salonunda gerçekleştirdi. Şef Lütfi Selek'in 35. yılını kutladığı konsere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Sunuculuğu, Yücel Bildiren tarafından yapılan konser iki bölümden oluşurken, 2 saat süren konserde Klasik Türk musikisinin en çok sevilen 26 eseri, koro ve solo olarak seslendirildi. Koro ve solo olarak seslendirilen Dede Efendi, Sadettin Kaynak ve Tamburi Cemil Bey'in aralarında bulunduğu birçok üstadın eserlerinin yanı sıra Usta Şef Lütfi Selek'in yazdığı ve bestelediği “Sana Gelmek İstiyorum” adlı eser, solist Hüma Dereli tarafından icra edildi. Sanatseverlerden büyük alkış alan Usta, koro şefliğinde 35. yılını kutladığı sahnede Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından takdim edilen plaket ile onurlandırıldı.

Sanatseverlerin büyük ilgiyle izledikleri konser sonunda Şef Lütfi Selek ve Nazilli Belediyesi Klasik Türk Müziği korosu üyelerine çiçek ve plaket takdim edildi.