Klima hırsızı yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinden çaldığı klimayı satmaya çalışan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazillide 15 gün önce bir restorandan çalınan klimanın izini süren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri klimayı satmaya çalışan Suriye uyruklu hırsızı yakaladı. H. E. isimli hırsız yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.