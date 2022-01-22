Klima hırsızları önce kameralara, sonra polise yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde girdikleri evlerden klima ve çeşitli malzemeler çalan iki şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilip, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de bir evden klima üniteleri, elektrik kabloları ve hurda parçaları çalındığı ihbarını alan polis ekipleri günlerce izlediği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri tespit etti. H.D. ve T.Ü. isimli şüphelileri yakalamak için düğmeye basan ekipler sabah saatlerinde iki eve yaptıkları baskınla iki şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Çalınan malzemelerinde ele geçirildiği operasyon sonrası mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Yakalanan iki şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.