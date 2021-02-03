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Klima motorundan çıkan yangın iş yerine zarar verdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde kilma motorundan çıkan yangın iş yerinde maddi zarara yol açtı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kilma motorundan çıkan yangın iş yerinde maddi zarara yol açtı.


Olay, Zafer Mahallesi 127 sokaktaki bir iş yerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar soğuk hava nedeniyle klimayı açtı. Bir süre çalışan klimanın iş yerinin dışında bulunan motorundan çıkan yoğun duman tüm sokağı kapladı. Kısa süre sonra duman yerini alevlere bırakınca vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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