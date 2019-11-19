Kocagür Mahallesi halı sahasına kavuştu

Aydın'ın en dezavantajlı kırsal mahallelerinden biri olan Kacagür Mahallesi halı sahasına kavuştu. Köydeki genbçlerin spora yönlendirilmesi için halı sahayı önemsediklerini belirten Köy Muhtarı Orhan Akrancı, sahanın yapılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Sahanın açılışı düzenlenen törende ise ilk şutu AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz çekti.

Çeşitli program ve sahanın açılışı için düzenlenen törene AK parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfettin Okumuş, İşkur Müdürü Rahmi Terzi, davetliler ve köylüler katıldı.

Sahanın açılışı Milletvekili Metin Yavuz'un şutu ile gerçekleştirildi. Açılışta Milletvekili Yavuz şut çakmadaki maharetini sergilerken, kalede bekleyen köy muhtarı Orhan Akrancı da topun ağlarla buluşmasını engelledi.

Kocagür için gençlerin top oynayabileceği sahanın önemli odluğunu belirten Köy Muhtraı Orhan Akrancı, “Köyümüzde dinamik bir genç nüfus var. Spor, gençleri pek çok kötü alışkanlıktan alıkoyar. Bu nedenle köyde spor müsabakalarına da ağırlık vereceğiz. Milletvekilimiz Metin Yavuz, köyün takımının maçlara katılım ücretinin çözümü konusunda destek verdi. Köyümüzün gençleri 2. Amatör kümede mücadele verecek” dedi.