Kocagürlü çocuklar denizin keyfini doyasıya çıkarttı

Aydın'ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nden çocuklar, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Akbük'teki izci kampında ağırlanarak denizin keyfini doyasıya çıkarttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Gençlik Merkezi Şube Müdürü Gökhan Pehlivan'ın katkılarıyla, Kocagür Mahallesi'nden bir grup çocuk Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı eşliğinde Didim Akbük'teki İzci Kampı'na götürüldü. Kamp evinde konaklayan Kocagürlü çocuklar, sabah kahvaltısının ardından bir dizi etkinlik ile hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar kitap saatinde de kitap okudu. Son olarak denize giren Kocagürlü çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.