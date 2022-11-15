Koçak Kanyonu, Köşk Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi

Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Aydın'ın Köşk ilçesi sınırlarında bulunan Koçak Kanyonu, duyarsız vatandaşlar tarafından dökülen çöplerle adeta vahşi depolama alanına dönerken, harekete geçen Köşk Belediyesi ekipleri Koçak Kanyonu'nu temizleyerek, uyarı tabelaları yerleştirdi.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Akçaköy ve Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak mahalleleri arasında bulunan Koçak Kanyonu, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yol kenarından dökülen moloz ve çöpler sebebiyle adeta vahşi depolama alanına döndü. Geçtiğimiz günlerde doğaseverler tarafından gündeme getirilen ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Koçak Kanyonu'nun korunması için temizlenmesi çağrısına, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler kayıtsız kalmadı. Başkan Güler'in talimatı ile harekete geçen belediye ekipleri, bölgede bulunan çöpleri temizledi. Doğal güzelliklerin korunması gerektiğine dikkat çekilen çalışmalar sonrasında ise ekipler bölgeye çöp ve molozların dökülmesinin yasak olduğunu belirten uyarı tabelaları yerleştirdi.

Doğaseverler çağrılarına duyarsız kalmayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve ekiplerine teşekkür ederken, Köşk Belediyesi'nin kirliliğin önüne geçmek ve duyarsız vatandaşların tespit edilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıracağı öğrenildi.