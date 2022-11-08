Koçak Kanyonu, vahşi depolama alanına döndü

Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Aydın'da bulunan Koçak Kanyonu, yol kenarından dökülen çöplerle adeta vahşi depolama alanına dönerken, doğaseverler duruma tepki gösterdi.

Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlenme konusunda incelemelerine devam eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Koçak Kanyonu üzerinden bırakılan çöplere tepki göstererek bölgenin adeta vahşi depolama alanına döndüğüne dikkat çekti.

Akçaköy ile Eğrikavak arasında bulunan ve Koçak Kanyonu'nun yanından geçen Ödemiş yolu üzerinde çöplerin bırakıldığını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Büyük Menderes Nehri'ne kilometrelerce uzaklıkta olan yerlerden çöpler nasıl gelmektedir. Aslında nasıl ulaştığının bir örneği Aydın'a bağlı Koçak üzerinden giden Ödemiş yolunda somut olarak görülebilir. Akçaköy - Eğrikavak arasında bulunan Koçak Kanyonunun yanından geçen Ödemiş yolu üzerinde, 15 yıldır takip ettiğimiz bir alanda doğanın nasıl kirletildiği açıkça görülmektedir. Burada çöpler her yıl daha da artmakta ve uçurumdan aşağıya dökülerek büyük bir çevre kirliliği yaşanmaktadır. Yıllardır devam eden ve gözlerden uzak diye dökülen çöplerin olduğu yer adeta bir vahşi depolama alanına dönmüş durumdadır. Ödemiş yolu üzerinde yol kenarına sürücülerin güvenliği için araçlar uçuruma yuvarlanmasın diye çelik bariyerler yapılınca, bir süre araçlar çöpü dökememişlerdi. Ancak bunun kolayı hemen bulunmuş. Çöplerin döküldüğü alandaki bariyerler bir aracın yanaşabileceği şekilde kesilmiş. Buradan çöplerin rahat bir şekilde yine kanyona döküldüğü görülmektedir. Karayolundaki çelik bariyerler, araçlar çöpleri daha rahat döksünler diye mi kesilmiştir? Bariyerleri kim kesmiştir? Kesilen yerlere tekrar ekleme yapılacak mıdır? Çöp döken araçların tespiti için alana fotokapan yerleştirilmesi mümkün müdür? Buradan dökülen çöpler aşağı inerken alandaki tüm doğal dokuyu bozmaktadır. Çöp dökülen alanın hemen altında Kaya kartallarının yuvaları bulunmaktadır. Çöpler yağmurlarla birlikte Koçak Çayına karışmakta ve oradan da Büyük Menderes Nehri'ne gitmektedir. Nehir vasıtasıyla da denize kadar ulaşmaktadır” dedi.

“Bu doğal alan çok şeyler kaybedecek”

Bölgenin en kısa zamanda tabiat parkı gibi bir statüye kavuşturulması gerektiğini sözlerine ekleyen Sürücü; “Büyük çoğunluğunun plastik eşya ve naylonların oluşturduğu çöplerin içinde, her türlü atık maddeyi görmek mümkündür. Köylerde eskiden, düğün vb. faaliyetlerde davetlilere verilen yemekler kalaylı bakır kaplarda verilirdi. Ancak şimdi bu gibi etkinliklerde kullan at tipi köpüklü kaplara geçildiği çöplerden görülmektedir. Küçük bir alanda bile tonlarca ve kamyonlarca çöpün biriktiği ve sürekli olarak su götürür mantığıyla çaylara ve Menderese oradan da denizlere kadar ulaştığı tespit edilmiştir. Çöplerin döküldüğü kanyon Aydın'ın en güzel doğal alanlarından biridir. Eşsiz güzellikte bitki topluluklarına ve kültür mirası kriteri taşıyan birçok ağaca sahiptir. Başta çöpler ve kanyon içindeki olumsuzlukların giderilmesi için bu alanın mutlaka Tabiat Parkı ve benzeri bir statüye kavuşturulması gerekmektedir. Yoksa gelecekte bu doğal alandan çok şeyler kaybedilecektir. İlgili tüm kurumlara, sorunun çözümü için işbirliğiyle göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.