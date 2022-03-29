İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'ın baba acısı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın babası Arif Kaplan hayatını kaybetti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın babası Arif Kaplan hayatını kaybetti.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın 82 yaşındaki babası Arif Kaplan hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Kaplan'ın acı haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Baba Kaplan'ın 30 Mart Çarşamba günü öğle namazına müteakip Koçarlı Cihanoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.