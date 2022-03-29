Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'ın baba acısı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın babası Arif Kaplan hayatını kaybetti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın 82 yaşındaki babası Arif Kaplan hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Kaplan'ın acı haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Baba Kaplan'ın 30 Mart Çarşamba günü öğle namazına müteakip Koçarlı Cihanoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.