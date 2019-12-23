Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan kan bağışı kampanyasına destek

Koçarlı Atatürk İlkokulu Bahçesinde gerçekleştirilen kampanyada Belediye Başkanı Nedim Kaplan başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş bağışta bulundu.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Nedim Kaplan, düzenli olarak kan bağışı yapmanın, sağlık içinde önemli olduğunu dile getirdi. Kaplan, açıklamasında "Sağlıklı bir bireyin yılda en az iki kez bağış yapması gerektiğini düşünüyorum” dedi.