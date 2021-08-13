Koçarlı Belediyesi Muharrem orucu lokması verdi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından Muharrem Ayı vesilesiyle Atatürk Mahallesi'nde oruç lokması verildi.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Er Barış Uçar Tesisleri'nde tertip edilen oruç lokması yemeğine; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Atatürk Mahallesi Muhtarı Ali Zaynık, belediye meclis üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kaplan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen oruç lokmasında, okunan dualar eşliğinde oruçlar açılırken, birlik beraberlik mesajları verildi. Vali Aksoy, Kaymakam Tepeli ile Başkan Kaplan'ın vatandaşların halini hatırını sorup taleplerini dinlediği yemekte, Kerbela Şehitleri de rahmetle yad edildi.

"Yüreğimiz hoşgörüyle çarpsın"

Yemekte Muharrem Ayı'nın anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Başkan Kaplan, “Muharrem ayının 10. gününde vuku bulan ve İslam Alemi'ni derinden yaralayan Kerbela acısı, hangi meşrep ve mezhepten olursa olsun tüm Müslümanların yüreğini yakan unutulmaz bir ıstıraptır. Hz. Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt`ten birçok masumun acımasızca şehit edilmesi, tüm İslam Alemi'nin kalbinde iz bırakan derin bir yaradır. Birliğimizin ve beraberliğimizin daha da arttığı bu günlerde gözlerimiz daima doğruluğa ve kardeşliğe baksın; yüreğimiz sevgi, saygı ve hoşgörüyle çarpsın. Bu duygu ve düşüncelerle; Muharrem Ayı'nın tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, Kerbela şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Böyle acıların tekrar yaşanmamasını ve tuttuğunuz Muharrem oruçlarının kabul olmasını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Birlikte olmaya devam edeceğiz”

Başkan Kaplan'ın ardından yaptığı konuşmada vatandaşların tuttuğu oruçların kabul olmasını dileyen Vali Aksoy, “Muharrem Ayı'ndayız. Bugün Koçarlı Belediye Başkanımız Atatürk Mahallesi'nde böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade etti. Biz de sizlerle beraber olup orucu birlikte açalım istedik. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Öncelikle birlik ve beraberliğimizi en üst noktalara taşıma adına her zaman birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği oruç lokması yemeği vesilesiyle Muhtar Zaynık ile vatandaşlar, Başkan Kaplan'a teşekkür ederken, Vali Aksoy ile Kaymakam Tepeli'ye de aynı zamanda taleplerini dinledikleri için minnet duygularını ifade ettiler.