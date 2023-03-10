Koçarlı Belediyesi Müzik Grubu, bu kez kaynaşma için çaldı

Belediye Başkanı Nedim Kaplan talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan gitar kursuna katılan öğrencilerden oluşan Koçarlı Belediyesi Müzik Grubu ilk konserini depremzedeler için gerçekleştirdi. Deprem bölgesinden Koçarlıya gelen aileler ve çocukları ile ilçede yaşayan aileler ve öğrencilerin davet edildiği konserde moral depolandı.

Deprem öncesi yapılması planlanan ancak yaşanan asrın felaketi sonrası ertelenen Barış Manço'yu anma Barış ve Sevgi Haftası için hazırlanan Koçarlı Belediyesi Müzik Grubu, Barış Manço şarkılarından oluşan konseri büyük beğeni topladı.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan konseri başından sonuna kadar depremzede çocuklar ve aileleri ile birlikte konseri izlerken, yaptığı konuşmada “İlçemize gelen depremzede misafirlerimiz ve ilçe halkımızın kaynaşması için bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Kültür Müdürlüğümüzün hazırladığı ancak deprem dolayısıyla ertelediğimiz etkinlik bugüne, anlamlı bir buluşma ile nasip oldu. Katılan ailelerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konser sonrası öğrenciler ve aileler ile yakından ilgilenen Başkan Kaplan, ayrıca programın hazırlanmasında emeği geçen Belediye personelleri ve Koçarlı Belediyesi Müzik Grubu üyelerine teşekkür etti.