Koçarlı Belediyesi şehitler için lokma hayrı yaptı

Koçarlı Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için lokma hayrı yaptı.

Koçarlı Cİhanoğlu Camisi önünde gerçekleşen hayra Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Siyasi ve Sivil Toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte Belediye Başkanı Nedim Kaplan vatandaşlara lokma dağıttı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Nedim Kaplan “ İdlib'de Mehmetçiğimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybeden Şehitlerimize Allahtan Rahmet ve ailelerine başsağlığı diyorum. Birlik ve beraberliğimizin devamı ve gerek sınır içi gerekse sınır dışı güvenliğimizi sağlayan tüm güvenlik güçlerimizin ayağına taş değmesin. Rabbim yar ve yardımları olsun” dedi.