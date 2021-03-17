Koçarlı Belediyesi, şehitleri hazırladığı video ile andı

Koçarlı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma günü nedeniyle anlamlı bir video klip hazırladı.

Şehit Jandarma Er Mustafa Aydın'ın 2004 yılı Haziran ayında izne geldiği Koçarlı'ya bağlı Satılar Mahallesi'ndeki evinde annesi Emir Ayşe Aydın'a henüz hayattayken şehadetinin haberini verdiği sözlerle başlayan 1 dakika 45 saniyelik video klip izleyenleri duygulandırdı. Koçarlı Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Koçarlı görüntüleriyle birlikte ilçenin son 40 yıldaki 6 şehidinin ebedi istirahatgahlarının yer aldığı video klipte, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da günün anlam ve önemine ilişkin mesajını bizzat kendisi seslendirdi.

Başkan Kaplan, izleyenleri duygu seline boğan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili video klipteki mesajında, “Biliyorum ve tüm kalbimle inanıyorum ki; Aydın'da Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı ve bağımsızlık fitilinin ateşlendiği güzel Koçarlı'mızda da Aziz Şehitlerimiz bizi izliyor. Biliyorum ve tüm kalbimle inanıyorum ki; Yalnızca mezarlardan ve anıtlardan değil, Şehitlerimizin ve isimsiz nice kahramanımızın yattığı vatanımızın her karış toprağından da Hakk'a yükselen engin bir ruh var. Üzerinde hayat bulduğumuz bu topraklar, vatan ve bayrak sevgisiyle hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen, korkusuzca şehitlik ve gazilik mertebelerine erişen nice kahramanlarımızın bizlere en kıymetli armağanı ve emanetidir. Bu vatana sahip çıkmak ve daha da kalkındırarak ileriye götürmekse boynumuzun borcudur. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.