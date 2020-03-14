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Koçarlı Belediyesi'nde annelerin imdadına Başkan Kaplan yetişti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 16-30 Mart’ta eğitime ara verilmesi kararından sonra çocukların eğitimi ve sağlıkları üzerine endişe eden annelere Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan tam destek geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 16-30 Mart'ta eğitime ara verilmesi kararından sonra çocukların eğitimi ve sağlıkları üzerine endişe eden annelere Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan tam destek geldi.


Kaplan 10 yaşından küçük çocukları olan annelerin idari izinli sayılacağını belirtti.


Nedim Kaplan yaptığı açıklamada, "Tatil sürecinde evlatlarımızın evlerinde anneleri ile birlikte vakit geçirmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem sağlıklı bir şekilde anneleri gözetiminde bu süreci atlamaları ve en önemlisi evde oldukları zaman diliminde eğitimlerini aksatmamaları adına 10 yaşından küçük çocukları olan annelerimiz idari izin kullanabilecekler" dedi.


Nedim Kaplan'ın idari izin kararından sonra çalışan Anneler Kaplan'a teşekkürlerini ilettiler.

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