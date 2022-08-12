Koçarlı Belediyesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Meydana gelebilecek doğal afetlere ve iş kazalarına karşı personeline sık sık eğitim verdiren Koçarlı Belediyesinde bu kez de yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konularında eğitim ve tatbikat çalışması yapıldı.

"Tedbir Koçarlı Belediyesinden” isimli proje sonrası tüm personele “Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitimi” verildi.

Koçarlı Belediyesi personelinin afet farkındalık ve afete hazırlıklı olma seviyesini arttırmayı, doğa olaylarının afet ya da felaket anı gelmeden göğüslenmesi adına bilinç kazandırmayı hedefleyen eğitimde ilk olarak yangınla ilgili hayat kurtarıcı bilgiler AFAD Afet ve Acil Durum Denizli Şube Müdürü Doğan Tufan tarafından verildi. Yangın söndürme, arama kurtarma ve koruma tahliye ekipleri oluşturularak muhtemel yangınlarda neler yapılacağı konusunda tatbikat gerçekleştirildi.

Belediye hizmet binasında verilen yangın alarmının ardından izdihama yol açmadan binayı hızlıca boşaltan personeller, toplanma alanında bir araya geldi. Binanın komple boşaltıldığından emin olunmasının ardından personele teorik olarak verilen bilgilerin ardından açık alanda kontrollü bir şekilde oluşturulan yangınlara belediye personelleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını başarılı bir şekilde söndürdüler.