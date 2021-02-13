İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koçarlı Belediyesi'nde yeni araçlar görücüye çıktı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan göreve geldiği günden bu yana ilçeye 24 araç kazandırdı.

Başkan Kaplan ilçeye hizmet yolunda yeni araçların da belediyeye kazandırılmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan daha önce alınan kepçe, kamyon ve diğer ihtiyaç duyulan araçların yanı sıra şimdi de 3 traktör ve 3 römork kazandırdı. Kaplan yeni araçların tanıtımını sosyal medyadan yaparak "11 Aralık 2020 tarihinde, '21. Aracımız geldi, 22, 23, 24 yolda... 22, 23, 24 geldi şimdi 25, 26 ve 27 yolda' demiştik. Belediye kaynaklarımız ile alınan 3 adet traktör ve römorkumuz Koçarlımıza hayırlı olsun. Gücümüze güç katmaya, Koçarlımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.