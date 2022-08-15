Koçarlı Belediyesi'nden 5 bin kişilik aşure hayrı

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı Muharrem ayı dolayısıyla Koçarlı Belediyesi, aşure hayrı düzenledi. Koçarlı Cumhuriyet Meydanı belediye binası önünde düzenlenen aşure hayrına, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram ederek Muharrem Ayı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan özel günlerde Aşure Hayrı gibi bereketli hayırların ve anlamlı buluşmaların çok önemli olduğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Muharrem ayı İslam tarihi açısından çok önemli olayların gerçekleştiği bir ay olmakla birlikte dayanışma ve kardeşliği de temsil eder. Güzelliklere ve acılara tanık olan böylesi kutlu bir ayda kardeşliğimizin daha da güçlü olması, birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesi adına aşure hayrı düzenledik. Bereket, bolluk ve dayanışmanın sembolü olan aşure etkinliğimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim, hayrımızı kabul eylesin” dedi.