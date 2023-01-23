Koçarlı Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Soğuk havada sıcak çorbayla ısınan vatandaşlar, kendilerine ikram eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teşekkür etti.

Koçarlı Belediyesi sabahın erken saatlerinde dükkanlarını açan ilçe esnafı ve tezgahlarını açan pazarcı esnaf ile soğuk havada alışveriş yapan vatandaşlar için sabah çorbası uygulaması başlattı. Durmuş Terzioğlu Caddesi ve Park Caddesi olmak üzere 2 ayrı noktada kurulan çadırlarda ikram edilen çorbalar, kahvaltı yapma imkanı bulamayan ve soğuk havada üşüyen vatandaşları memnun etti. Soğuk havada ikram edilen sıcak çorbaları içen vatandaşlar, çorba ikramı için Koçarlı Belediyesine teşekkür etti.

Pazar tezgahını kuran ve dükkanlarını açan vatandaşlar sıcak çorba uygulamasından duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, "Sabah sabah içimiz ısındı. Havalar soğudu içimiz çorba ile ısındı. Kahvaltı yapamamıştık. Bu havalarda sıcak çorba güzel oluyor. Çorbayı görünce birer tane içelim dedik. Başkanımızda Allah razı olsun, hem gönlümüzü hem de içimizi ısıtıyor” dediler.

İlçenin iki noktasında vatandaşlara çorba ikramı yapıldığını ve her Pazartesi günü bu uygulamanın süreceğini ifade eden ve kendi elleriyle vatandaşlara çorba ikramında bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Havaların soğuması ile ilçe pazarımızın kurulduğu iki ayrı noktada çadırlarımızı kurarak vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunduk. Gerek tezgahlarını açan pazarcı esnafımız, gerek dükkanlarını açan yerel esnafımız ile soğuk havada alışveriş yapan vatandaşlarımızın bir nebze de olsa içini ısıtmak istedik. Vatandaşlarımıza hizmet etmek ve memnuniyetlerini görmek bizleri de mutlu ediyor. Çorba ikramlarımız her pazartesi günü aynı noktalarda devam edecek” dedi.