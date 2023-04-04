Koçarlı Belediyesi'ne 535 adet çöp konteyneri hibe edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 4 yıl içerisinde Koçarlı Belediyesine toplamda 535 adet çöp konteyneri hibe edilirken, son gönderilen 150 çöp konteyneri de geçtiğimiz günlerde Koçarlı Belediyesi'ne teslim edildi.

Eskiyen, ömrü tamamlanan çöp konteynerlerinin yenileriyle değiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlere konulması için başlatılan çalışmalar çerçevesinde girişimlerde bulunan, çevreci ve çevreye duyarlı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren ve aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri ile Koçarlı Belediyesi'ne hibe edilen çöp konteynerleri ilçe genelinde ihtiyaç olan mahallerde kullanılacak.

İlçeye gerçekleştirdikleri sayısız yatırımların yanından, daha temiz bir Koçarlı için de mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Kaplan, “Koçarlı'nın daha temiz bir yer olması için mücadelemizi artırarak sürdürüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından belediyemize hibe edilen çöp konteynerini teslim aldık. Bugüne kadar toplamda 535 adet çöp konteyneri belediyemize hibe edildi. En son ise 150 adet hibe çöp konteynerimizi geçtiğimiz gün teslim aldık” dedi.

Koçarlı'lı hemşerilerinin sağlıklı, mutlu, güven dolu bir çevrede yaşamalarının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Kaplan, “Taleplerimiz çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Belediyemize hibe dilen 150 adet çöp konteynerini daha öncekiler gibi yine ihtiyaç duyulan noktalara yerleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızın da daha temiz bir Koçarlı için duyarlı davranmalarını istiyoruz. İlçemize önem veren Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Milletvekillerimize ve emeği geçen tüm herkese ilçem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.