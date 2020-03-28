Koçarlı Belediyesi'ne koronavirüs desteği

Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı sahada çalışmalarını büyük titizlikle sürdüren Koçarlı Belediyesi'ne, eldiven ve maske başta olmak üzere bir çok temizlik ve dezenfektan desteği geldi.

Salgınla mücadelenin başladığı günden bu yana her alanda vatandaşın hizmetine koşan Koçarlı Belediyesi 52 mahallenin tamamında titizlikle dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, en çok ihtiyaç duyulan ekipmanlar ve temizlik malzemeleri konusunda, ilçede bulunan bir Metal Sanayi işi yapan firmadan destek geldi.

Mücadele kapsamında sürekli olarak ihtiyaç duyulan malzemelerin teminini yaparak belediyeye hibe eden firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Endam Sarıtaş, "Firma olarak, Belediye Başkanımız Nedim Kaplan ve ekiplerini çalışmalarından dolayı kutluyoruz. Bu mücadele kapsamında bizde belediyemize destek olarak elimizi taşın altına koymak istedik. Bundan sonra ki süreçte desteklerimize devam edeceğiz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere covid-19 ile mücadelede gece gündüz çalışan tüm ekiplere minnettarız” dedi.

Desteklerinden dolayı firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Endam Sarıtaş'a Koçarlı halkı adına teşekkür eden Belediye Başkanı Kaplan, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu şu günlerde destekleri ile bizleri onure eden firmaya örnek davranışlarından dolayı müteşekkiriz. En çok ihtiyaç duyulan malzemeler de bize can suyu oldular. Koçarlı halkına hak ettiği hizmeti verme yolunda verilen destekten dolayı şahsım ve halkım adına teşekkür ederim" diye konuştu.