Koçarlı Cemevi ve Kültür Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde geçtiğimiz Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlandığı törenle temeli atılan Tahtacı Türkmenleri Derneği Cemevi ve Kültür Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı.

Koçarlı'da alevilerin yaşadığı Atatürk Mahallesi'nde vatandaşların Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan cemevi talebinde bulunmasının Koçarlı Belediyesi tarafından kamulaştırılarak, Koçarlı Belediyesi, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile birlikte hayata geçirilen projenin temel atma töreni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemi ile geçtiğimiz Ekim ayında yapıldı.

Kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanan Tahtacı Türkmenleri Derneği Cemevi ve Kültür Merkezi inşaatı tamamlanırken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kaymakam Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan, devam eden inşaatta alanında incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Başkan Kaplan, çevre düzenlemesi ile bölgenin en güzel ve modern cemevlerinden birini hayata geçirdiklerinin altını çizerek “Muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin Valimiz sayın Hüseyin Aksoy'dan ve bizlerden cemevi talebi olmuştu. Projeyi kısa sürede hayata geçirerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemi ile katıldığı temel atma töreni ile inşaatımız başladı ve Koçarlı Atatürk Mahallesi Tahtacı Türkmenleri Derneği Cemevi ve Kültür Merkezinde sona gelindi. Alevi vatandaşlarımızın önemli bir talebini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimizin ve hükümetimizin ilçemize yapmış olduğu destekler için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a şahsın ve Koçarlı halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise, Cemevi İnşaatının hızla ilerlediğini ve kısa zaman içerisinde tamamlanarak faaliyet geçirileceğini ifade etti.