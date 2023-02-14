Koçarlı, depremzedelerin ısınması için seferber oldu

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından vatandaşların en önemli ihtiyaçları arasında yer alan ısınma ihtiyacı için Aydın'ın Koçarlı ilçesi seferber oldu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın çağrısına duyarsız kalmayan 52 mahalleden çocuk, genç, yaşlı, 7'den 77'ye yaklaşık 5 bin kişi gecesini gündüzüne katarak 6 tır dolusu yakacak hazırladı. Hazırlanan 3 tır deprem bölgesine ulaşırken, yüklenmeye hazır 3 tır dolusu yakacak malzemesi ise yüklenerek deprem bölgesine yola çıkacak.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın “Bir olalım birlik olalım. Deprem bölgesi için tek yürek olalım” diyerek başlattığı yardım çağrısı üzerine depremin yaşandığı ilk günlerde gıdadan giyeceğe, hijyen malzemelerinden ayakkabıya kadar adeta yardım yarışına giren Koçarlılılar bu kez de acil ihtiyaçlardan olan ısınma ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı.

Başkan Kaplan, deprem bölgesi ihtiyaçlarının bir kerelik değil sürekli ihtiyaç olduğunu yaraların sarılması için birlik olunduğunu ifade ederek, “Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. 10 ilimizde maalesef binlerce vatandaşımız vefat etti ve binlerce vatandaşımız ise yaralandı. Tüm depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek için Tüm Türkiye olarak bir olduk. Her vatandaşımız elinde geldiğince az çok demeden destek olmaya çalışıyor. Gerek belediyemiz, gerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlıklarımız ve vatandaşlarımız ile koordineli bir şekilde çalışarak bizlerden istenen tüm ihtiyaçlara cevap vermek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Koçarlılı vatandaşların depremzedelerin temel ihtiyacı sonrası ısınma ihtiyaçları için gece gündüz demeden çalıştığını, çuval çuval odun ve yakacakları kendi elleriyle hazırlayarak tırlara yüklediklerini ifade eden Kaplan, “Acılar paylaştıkça azalır. Bu millet birliğini beraberliğini her zaman göstermiştir. 52 mahallemiz çocuk, genç, yaşlı, 7'den 77'ye yaklaşık 5 bin kişi gecesini gündüzüne katarak 6 tır dolusu yakacak hazırladı. Hazırlanan 3 tır deprem bölgesine ulaşırken, hazır 3 tır dolusu yakacak malzemesi ise tırlara yüklenerek deprem bölgesine yola çıkacak. Depremin ilk saatlerinden itibaren imkanları dahilinde ellerinde ne varsa veya ne alabiliyorlarsa aldılar. Ulaştıramayacak durumda olan kişilerden biz gidip aldık. İlk etapta battaniye, giyecek noktasında bir ihtiyaç vardı onlar karşılandıkça diğer ihtiyaçlar gün yüzüne çıktı. Isınma ve barınma ihtiyacının çok fazla olduğunu gözlemledik ve öğrendik. Hazırladığımız odun, kömür ve ısınma malzemelerini tırlarımıza yükleyerek deprem bölgemize gönderdik. Tüm hemşehrilerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yardımların ardı arkası kesilmeden devam ettiğini söyleyen Başkan Kaplan, “İnşallah rabbim en kısa sürede deprem bölgesinde ki kardeşlerimizin acılarını dindirir diye temenni ediyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin bir daha böyle acıları yaşatmasın. Rabbim hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu ise, "Biz Çallı Mahallesi olarak Belediye Başkanımızın önderliğinde depremzede kardeşlerimize bir gün içerisinde bir tır dolusu odun hazırladık. Gerek malzeme gerekse yakacak ve nakit yardım olarak her türlü depremzede kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Koçarlı'nın kırsal Çallı Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Ali Uçmaz, ısınma malzemelerin hazırlanırken büyükleri kadar kendisi de odun taşıyor, çuvallıyor ve çuvalları bağlayarak yardımda bulunuyor. Yaşıtlarının ısınabilmesi için var gücüyle çalışan küçük Ali, “Deprem bizi de çok etkiledi. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Yaşıtlarım orada üşümesin diye bende elimden geldiğince gece gündüz demeden büyüklerime yardım ediyorum” diye konuştu.