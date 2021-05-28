Koçarlı doğalgaza kavuşuyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Aydın'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den ilçenin doğalgazla buluşması için söz aldı.

Aydın Ticaret Odası'nda düzenlenen Aydın Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e ilçeye doğalgaz getirilmesiyle ilgili talebini aktaran Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cumhuriyet'in 100. Yılında Koçarlı'yı doğalgazla tanıştıracaklarını belirtti.

“Birimlere gerekli talimat verildi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Bakan Dönmez'e Koçarlı'nın bir süredir büyük bir istek ve heyecanla ilçeye doğalgaz gelmesini beklediğini söyleyen Başkan Kaplan, “Sayın Bakanımıza Cumhuriyet'in 100. Yılında Koçarlı'mızın bütün sorunlarını aşmasına yönelik hedeflerimizden bahsettik. Halkımıza daha temiz, kaliteli, konforlu ve dönemin şartlarına uygun modern yakıtla tanışmasını sağlama gayreti içerisindeyiz. Toplantıda Sayın Bakanımıza sürecin uzun sürmesi nedeniyle yüklenici firmanın Koçarlı'ya doğalgaz gelmesine olumsuz baktığını da ilettik. Sayın Bakanımız sorunun çözümüyle ilgili olarak birimlere gerekli talimat verdi. Kendisinden Koçarlı'mızı 2024'te doğalgazla buluşturmanın sözünü aldık” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalar kademeli olarak başlayacak"

Koçarlı'da 2023'te başlaması planlanan alt yapı çalışmaları neticesinde 2024 yılı itibariyle ilçe merkezindeki 5 mahalleyi de kademeli olarak doğalgazla buluşturacak olmaları nedeniyle sevinçli olduklarını söyleyen Başkan Kaplan, “Koçarlı'yı AK Belediyecilik hizmetleriyle tanıştırmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı ilçe merkezimizi doğalgaz gibi konforlu bir hizmetle buluşturmaya artık çok yakınız. Süreç dahilinde başlattığımız girişimlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Sayın Ömer Özmen'e de çok teşekkür ediyoruz. Demokrasi Şehidi Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı'mızı senelerdir alamadığı yatırımları buluşturma konusundaki azim ve çabamızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.