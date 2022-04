Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden çiftçilere 'koruma çerçevesi' uyarısı

Aydın'da çiftçilerin tarlaya inmeleri ile birlikte traktör kazalarında yaşanan artışlar nedeniyle Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri çiftçilere koruma çerçevesi adı ile bilinen rops demiri uyarısında bulundu.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Aydın'da toprak işleme mevsiminin gelmesi ile birlikte çiftçiler yavaş yavaş tarlaya inmeye başladı. Bu çerçevede çiftçilerin hem ulaşım aracı hem de tarım arazilerindeki birçok işi gördüğü traktörlerle kazalarda da artış yaşandı. Can kayıplarının da yaşandığı kazalar dolayısıyla Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere traktörleri için koruma çerçevesi uyarısında bulundu. Koçarlı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Değerli Çiftçilerimiz, toprak işleme mevsiminin gelmesi ile birlikte traktör kazalarında ve can kaybı haberlerinde artış bulunmaktadır. Kullanmakta olduğunuz Traktörlerde devrilme ve takla atma sonucunda can kaybı yaşamamanız için, traktörlere koruma çerçevesini (Rops Demiri) mutlaka taktırınız. Koruma çerçevesinin trafik kazası esnasında yaşam boşluğu oluşturduğunu unutmayalım. Bütün çiftçilerimiz için kazasız belasız, bol bereketli bir üretim yılı olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.