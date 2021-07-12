Koçarlı Kent Müzesi için etüt çalışmalar başladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın, Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyonu kapsamında ilçeye kazandırmayı planladığı kent müzesi ile ilgili etüt çalışmalar başladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'ın üzerinde önemle durduğu ve Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ile birlikte ilçedeki önemli kültür rotalarından biri olmasını hedeflediği kent müzesi ile ilgili etüt çalışmalar için ilk adım atıldı.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Müdürü Doktor Bircan Kayacan ile müze görevlisi Uzman Sevilay Durmuş, Koçarlı Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Kanat ile birlikte Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyonu çerçevesinde ilçeye belediye himayesinde kazandırılması planlanan kent müzesi ile ilgili yerinde incelemelerde bulundu. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile makamında görüşmelerinin ardından proje sahası içerisinde incelemelerde bulunan Müdür Kayacan, halk bilimci olarak kent müzesi için envanter toplama ve sözlü tarih çalışmalarına katkı sağlayacakları bilgisini paylaştı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cihanoğlu Kulesi ve Konağı restorasyonuyla ilgili olarak Eylül ayı sonu itibariyle çalışma başlatılmasının planlandığını belirten Başkan Kaplan, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Aydın Valiliğimizin de destekleriyle sürdürülen restorasyon çalışmalarına ilaveten Koçarlı Kent Müzesi için de etüt çalışma başlattık. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müzün de desteklediği finans problemi olmayan lokasyonu, Kent Müzesi ile birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ile birlikte ilçe merkezimizdeki önemli kültür rotaları arasına Kent Müzesi de kazandırmak için gerekli olan envantere hemşerilerimizin de destekleriyle rahatlıkla ulaşabileceğimize inanıyorum. Kent Müzemiz vesilesiyle ilçemize hem bir kent belleği kazandırmak hem de ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz. Etüt çalışmaların ardından en kısa zamanda Aydın Valiliğimiz ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün de destekleriyle kent müzemizle ilgili düğmeye basacağız” ifadelerini kullandı.