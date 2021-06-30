Koçarlı KYK Yurdu Projesi'nde sona gelindi

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileriyle görüşen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu Projesi'nin son aşamada olduğunu duyurdu.

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen toplu protokol töreninde ilçedeki yatırımlarla ilgili imza atan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, KYK Yurdu Projesinin son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz'i makamında ziyaret eden Başkan Kaplan, KYK Yurdu Statik projesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

“İhale en kısa zamanda yapılacak”

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile boşaltılan Koçarlı KYK Yurdu'nun yeni projesinin geçtiğimiz Ocak ayında onaylandığını hatırlatan Başkan Kaplan, “Kız ve erkek öğrencilerimiz için 560 kişilik kapasiteye sahip KYK Yurdumuz, ilçemizde yepyeni çehresiyle yükselecek. Mevcut binanın yıkılması ve yeni bina yapım çalışmaları ile ilgili ihale önümüzdeki günlerde yapılacak. Yaklaşık 13 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek yurdumuzun en kısa zamanda ihalesinin gerçekleşmesinin ardından bu yıl içinde ilk kazmanın vurulması planlanıyor. KYK Yurdumuzun şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, ilçemize yeni binanın kazanılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Ömer Özmen'e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.