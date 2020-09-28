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Koçarlı Menderes Halk Ekmek güçleniyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Koçarlı Belediyesi Menderes Halk Ekmeğin vatandaşlara ekmekleri daha hızlı ve taze ulaştırması için iki yeni minibüsü belediye bünyesine kazandırdı.


2020 yılına belediye bünyesine kazandırılan 12 araç ile başlayan Koçarlı Belediyesi, yıl içerisinde 1 arazöz, 2 yeni minibüs, 2 çöp kamyonunu bünyesine katarak araç sayısını 17'ye çıkarmıştı. Koçarlı Halk Ekmek bünyesine kazandırılan 2 minibüs ile belediye envanterinde 19 araç vatandaşa hizmet için hazır bulunuyor.


Göreve geldiği gün itibariyle hedeflerine hızlı adımlarla ulaştıklarını kaydeden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Hizmet kalitemizi arttırmak ve Koçarlı halkının hakkı olan, yıllardır alamadığı hizmete kavuşturmak adına gece gündüz çalışıyoruz. Bu hizmetlerden bir tanesinde Koçarlı Menderes Halk Ekmek. Vatandaşlarımızdan tam not alan ve kaliteli ve hijyen standartlarına uygun olarak üretilen ekmeklerimiz bünyemize kazandırdığımız yeni araçlarımızla vatandaşlarımıza hızlı şekilde ulaşacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

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