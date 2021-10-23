Koçarlı MYO oryantasyon eğitimini gerçekleştirdi

Okul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz'ın açılış konuşması ve Koçarlı Meslek Yüksekokulu bünyesindeki programlarda görev yapan akademik personelin kendilerini öğrencilere tanıtması ile başlayan oryantasyon eğitimi, Öğr. Gör. Orhan İlksoy Bostancıoğlu'nun sunumu ile devam etti. Program öğrencilerden gelen Soruların cevaplanmasıyla sona erdi.