Koçarlı MYO'da 'Bağımlılıkla Mücadele Semineri' düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 'Bağımlılıkla Mücadele Semineri' gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Engin Tüzün'ün yaptığı seminer, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Personeli Nilay Evren'in sunumuyla gerçekleşti. Seminerde, bağımlılık hakkında temel bilgiler, fizyolojik ve psikolojik sonuçlar, gençlerin madde bağımlılığına karşı yapabilecekleri, dikkat etmeleri gereken hususlar, uyuşturucu satılan yerler ve kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum, madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele merkezleri konuları üzerinde duruldu.

Öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılmasının ardından seminer sona ererken, seminere, Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım ve Çocuk Gelişimi Programları 1. ve 2. sınıf öğrencileri, akademik personel, Narkotik Şube Müdürlüğü'nden Komiser Ferhat Yaman ve Koçarlı İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kotan katıldı.