İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Koçarlı MYO'da kitap kampanyası düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında kitap kampanyası düzenledi.



Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yerel projeler biriminin yürüttüğü, 'Kitapsız Okul Kalmasın' adlı proje kapsamında Öğr. Gör. Ayfer Ergezen başkanlığında gerçekleşen kitap kampanyasında, Üretimde Kalite Kontrol Programı ve Organik Tarım Programı öğrencileri yer aldı. Kampanya ile kitaplar, Kızılcabölük Anaokulu, Çallı İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'na teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.