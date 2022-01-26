Koçarlı MYO'da kitap kampanyası düzenlendi

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yerel projeler biriminin yürüttüğü, 'Kitapsız Okul Kalmasın' adlı proje kapsamında Öğr. Gör. Ayfer Ergezen başkanlığında gerçekleşen kitap kampanyasında, Üretimde Kalite Kontrol Programı ve Organik Tarım Programı öğrencileri yer aldı. Kampanya ile kitaplar, Kızılcabölük Anaokulu, Çallı İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'na teslim edildi.