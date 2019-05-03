Koçarlı MYO'da madde bağımlılığı semineri

Efeler Halide Hatun İlkokulu Rehberlik Öğretmeni TBM Tütün Formatörü Melek Özdemir ve Efeler Ticaret Odası İlkokulu Rehberlik Öğretmeni TBM Uyuşturucu Madde Formatörü Zeynep Nazife Öner'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde madde bağımlılığı ile ilgili farkındalık oluşturularak bilgilendirme yapıldı.

Madde bağımlılığının bireyi ve toplumun her kesimini etkileyen öncelikli bir sorun olarak ele alınması gerektiğini ifade eden konuşmacılar, çağımızın en ciddi ve kapsamlı toplumsal sorunlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Madde bağımlılığı sorununun sadece madde kullanan bireyin değil toplumun sorunu olduğunu vurgulayan Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, “Ülkemizde tütün, alkol ve uyuşturucu vb. maddelerin kullanımında son yıllarda artış olduğu gözlenmektedir. Toplumda madde kullanma durumlarını ve etkileyen faktörleri saptayıp bu doğrultuda madde kullanımıyla ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak önem taşımaktadır.” ifadeleriyle madde bağımlılığına dikkat çekti.

Seminer, Doç. Dr. Onur Yılmaz'ın konuşmacılara teşekkür belgelerini vermesiyle sona erdi.