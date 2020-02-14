İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koçarlı MYO'dan Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür

AYDIN (İHA) – ADÜ Koçarlı Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ayfer Ergezer ile Öğretim Görevlisi Burcu Keser tarafından Aydın Ticaret Borsası’na teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

AYDIN (İHA) – ADÜ Koçarlı Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ayfer Ergezer ile Öğretim Görevlisi Burcu Keser tarafından Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.


Ergezer ile Keser'i Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Cihan Can ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.


Öğretim Görevlisi/Müdür Yardımcısı Ayfer Ergezer ile Öğretim Görevlisi Burcu Keser; 23 Ocak – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında 8.si gerçekleştirilen Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarında, Koçarlı Meslek Yüksek Okulu öğrenci uygulamaları kapsamında üretilen yumurta, arı ve arı ürünleri, zeytinyağı sabunları, yerel bitkilerden hazırlanan kokular, tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri, vb. ürünlerin sergilenerek yüksekokulda yapılan atölye çalışmaları hakkında gelen ziyaretçilere bilgiler verildiğini aktararak, Aydın Ticaret Borsası tarafından Koçarlı Meslek Yüksekokulu'na fuar kapsamında verilen destek için teşekkürlerini ilettiler.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Aydın Ticaret Borsası olarak çalışma alanlarını kapsayan her konuda birlikte çalışmaya açık olduklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.