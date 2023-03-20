İhlas Haber Ajansı

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Koçarlı öğrenci yurdunda sona gelindi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yapılan 600 kişilik öğrenci yurdundaki çalışmalarda sona gelinirken, yurdun Nisan ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapılan 600 kişilik öğrenci yurdundaki çalışmalarda sona gelinirken, yurdun Nisan ayında teslim edilmesi planlanıyor.



Koçarlı'da hizmet veren 480 öğrenci kapasiteli eski yurt binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından yeni yurt binası için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırım planı içerisinde yer alan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla 400 kişilik olarak planlanan yeni yurdun kapasitesi ise 600'e yükseltildi. Depreme dayanıksız olması sebebiyle 2020 yılında boşaltılan ve 2022 yılı Ocak ayında yıkımı gerçekleştirilen yurt binasında çalışmalar aralıksız devam ederken, sözleşme bedeli ise 71 milyon 198 bin TL olarak açıklandı. Modern bir görünüme kavuşacak olan yeni yurt binasının bitmesini bekleyen bölge esnafı da yeni yurt binasını memnuniyetle karşılarken, çalışmaların Nisan ayında biterek teslim edilmesi planlanıyor.

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