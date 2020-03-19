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Koçarlı semt pazarlarında korona önlemi

Koçarlı Belediyesi, Korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında sadece insanların temel ihtiyacı olan gıda ürünlerinin satışı için tezgah açılacağını duyurdu.


Koçarlı Belediyesi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada; hafta sonu vatandaşların rağbet ettiği Çakırbeyli Pazarı ile Pazartesi günü ilçe merkezine kurulan semt pazarında yalnızca insanların temel ihtiyacı olan gıda ürünlerinin satışı için tezgah açılacağını, bunun dışındaki satışlara izin verilmeyeceği belirtildi.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaptığı açıklamada; “Çakırbeyli ve Koçarlı pazarımızda satış yapan esnafımızın hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Zabıtalarımız bu konuda ki denetimlerini zaten yapacaklar. Sadece gıda ürünleri satışı yapan esnafımızın tezgahlarını açmalarına izin vereceğiz. Vatandaşlarımızın kalabalığa fırsat vermeden hızlıca alışverişlerini tamamlamalarını rica ediyoruz” dedi.

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