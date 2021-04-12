Koçarlı şifa arayanların gözdesi olacak

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Kuşlarbeleni Mahallesi'nde böbrek taşına iyi gelmesiyle bilinen şifalı su pınarının bulunduğu noktada, çeşme ve depo alanı düzenlenmesi için Koçarlı Belediyesi ve hayırseverlerin iş birliğiyle çalışma başlatıldı.

Koçarlı'ya bağlı Kuşlarbeleni Mahallesi'nde 1965 yılında Merhum Hüseyin Yörükoğlu tarafından bulunan ve 1970 yılından bu yana böbrek taşına iyi gelmesiyle üne kavuşan şifalı su pınarının yer aldığı noktada, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın ve hayırseverlerin iş birliğiyle başlatılan çeşme ve depo alanı düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Son rötuşların devam ettiği çalışmaları yerinde incelemek için beraberindeki MHP Koçarlı İlçe Başkanı Mustafa Ali Memiş ve Belediye Meclisi Üyesi Memduh Bircan ile birlikte şifalı su pınarının bulunduğu alana ziyaret gerçekleştiren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kuşlarbeleni Mahalle Muhtarı Ali Uyar ve mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Muhtar Ali Uyar ve çalışmayı yürüten ekipten bilgi alan Başkan Kaplan, son yıllarda Aydın'ın ilçelerinin yanı sıra yurt içinden bir çok vatandaşın böbrek taşı hastalığına şifa bulmak için geldiği su pınarının, yapılacak düzenlemelerin ardından Koçarlı'yı ve bölgeyi süreç dahilinde şifalı su turizmiyle tanıştırmasının önünü açacağını söyledi. Mahalle sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, 55 yıl önce su pınarını bularak insanların kullanımına açan Merhum Hüseyin Yörük'ün oğlu Yusuf Yörükoğlu ile de görüşen Başkan Kaplan, beraberindeki belediye ekiplerine düzenlemelerin en kısa zamanda tamamlanarak çeşmenin açılışa hazır hale getirilmesi talimatını verdi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yörükoğlu Pınarı olarak anılan şifalı su pınarının bulunduğu noktada, çeşme ve depo alanı düzenlemesini en kısa zamanda tamamlayacaklarını belirten Başkan Kaplan, “Kaynak pınarımızdan çıkan suyun özellikle böbrek taşı başta olmak üzere iltihaplanma ve kireçlenme gibi rahatsızlıklara iyi geldiği senelerdir biliniyor. Halkımızın ve Aydın'ın ilçelerinden bir çok insanımızın şifa bulduğu pınarımızdan su alımını kolaylaştırmak için bu düzenlemeyi gerçekleştirme kararı aldık. Düzenlemeler tamamlanır tamamlanmaz en kısa zamanda açılış yapacağız. Açılışın ardından yapacağımız tanıtımla beraber, şifalı su pınarımızın yurdumuzun değişik yerlerinden böbrek hastalığına şifa arayan insanlarımız tarafından da daha uğrak bir nokta olacağını öngörüyoruz. Bu vesileyle başlattığımız düzenlemelere destek veren hayırseverlerimize de teşekkür ediyor, Koçarlımıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.