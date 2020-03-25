Koçarlı tüm kurumlarıyla coronavirüse karşı tek yürek

Koçarlı Kaymakam Vekili Ediz Sürücü başkanlığında örnek bir dayanışmaya imza atarak 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturdu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde İncirliova Kaymakamı Koçarlı Kaymakam Vekili Ediz Sürücü başkanlığında kurulan ve Koçarlı Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, din görevlileri, muhtarlar ve tüm resmi kurumların görev aldığı 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görev başında. Coronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan, tek başına yaşayan ve bakacak kimsesi olmayan vatandaşların mağdur olmaması adına kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu 7/24 vatandaşa hizmet için bir arada çalışıyor. Kurumlara bağlı personelinde göreve hazır olduğu Vefa Grubu gelen ihbarlar ve talepler doğrultusunda sahada vatandaşlar için güç birliği yapıyor.

Sürecin birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olarak daha rahat atlatılacağını belirten İncirliova Kaymakamı ve Koçarlı Kaymakam Vekili Ediz Sürücü “Sen, ben,biz ayrımı yapmaksızın İlçede ki tüm kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte omuz omuza çalışıyoruz. Umuyorum ki bu birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu süreci atlatacağız. Bu süre zarfı içerisinde siz değerli vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evden çıkmamaları büyük önem arz etmektedir. Sokağa çıkması kısıtlanan değerli büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız Vefa Sosyal Destek grubu olarak sizlere bir telefon kadar yakınız. Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimizi kendilerine teslim edilen kaymakamlığımıza ait mühürlü ve imzalı kartlardan tanıyabilirsiniz kartlarını görmediğiniz hiç kimseye itibar etmemeniz güvenliğiniz için önemlidir. Bu süreçte görev alan tüm Vefa Sosyal Destek grubu görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.