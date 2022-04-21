Koçarlı Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi

Koçarlı Ülkü Ocakları Başkanlığı'na bayrak değişimi yaşanırken, yeni atanan Nuri Sevinç görevi Akif Kafar'dan devraldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı'nı yürüten Arif Kafar'ın yerine Nuri Sevinç getirildi. Gerçekleştirilen devir-teslim töreni ile Kafar görevi Sevinç'e devretti. Kur'an-ı Kerim'e sarılmış Türk Bayrağı'nı öperek görevi teslim alan Sevinç, "Ülkü ocakları bu vatanın vatanperver evlatlarının yetiştiği bir yuvadır. Davamızı ve bayrağımızı hak ettiği yerlere taşımak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Eski Başkan Kafar başta olmak üzere bugüne kadar Koçarlı Ülkü Ocakları'na hizmet ederek başkanlık yapmış tüm herkese teşekkür eden Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Karakuş, başkanlığa getirilen Nuri Sevinç'e yeni görevinde başarılar diledi.