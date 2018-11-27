Koçarlı yolu modern bir görünüme kavuşuyor

Daha önce kaldırım, aydınlatma, ağaçlandırma işleri gerçekleştirilen Koçarlı Yolunda ihtiyaç duyulan 10 bin metrekarelik parke taşı döşeme işi bitme aşamasına geldi.

Uzun yıllardır kamuoyu gündeminde yer alan ancak bir türlü yapımı gerçekleşmeyen projeyi hayata geçiren İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; "Bu caddemiz ilçemizin en işlek yollarından biridir. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol çerçevesinde kaldırımları genişletmenin yanı sıra çevre düzenlenmesi, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarını tamamladık. Geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 10 metrekarelik parke taşı döşeme işini başlattık. En geç 15 Aralık'a kadar tüm çalışmalarımızı tamamlayacağımız yolumuz modern bir görünüme kavuşacaktır. Böylece gerek trafik akışı gerek ise yayaların geçişleri daha rahat sağlıklı ve sorunsuz olacaktır. Yolumuzun yapımında emeği, katkısı olan tüm kurumlara ve belediye personelime teşekkür ediyorum” dedi.