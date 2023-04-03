Koçarlı'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde “Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak” suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde “Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak” suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor.
Koçarlı'da “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçlarından toplam 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.G. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.