İhlas Haber Ajansı

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Koçarlı'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde “Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak” suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde “Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak” suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor.


Koçarlı'da “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçlarından toplam 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.G. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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