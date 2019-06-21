İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koçarlı'da arazi yangını

Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu.

Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. Bir anda büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ve orman ekipleri yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, yangında çok sayıda zeytin ağacının üzerindeki ürünleri ile birlikte yandığı belirtildi.


Bıyıklı mahallesindeki yerleşim alanına yakın çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Zeytinlik alan sıçrayan yangın kısa sürede evlerin yakınlarına kadar geldi. Kısa sürede yangın mahalline gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ve Orman Yangını Söndürme ekipleri alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşların da yardımcı olduğu söndürme çalışmalarında yangın kontrol altına alınırken güvenlik güçleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.