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Koçarlı'da Başkan Kaplan pamuk hasadı yaptı

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir Koçarlı’da araziye çıkarak pamuk hasadı yaptı.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir Koçarlı'da araziye çıkarak pamuk hasadı yaptı.


Ziraat Mühendisi meslektaşlar AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir Pamuk toplama makinasına çıkarak pamuk hasadı yaptı. Koçarlıda pamuk hasadında 5. gün olduğunu kaydeden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "İlçemiz pamuk yetiştirilmesi noktasında önemli bir ovaya sahip. İlçemizdeki çiftçilerimizin yüzde 90'ı pamuk hasadı yapıyor. Fiyatlarımız 4,5 seviyelerinde daha da iyileşeceği beklentisindeyiz. Umarım uluslar arası borsa fiyatlarını yakalarız. Tüm çiftçilerimizin hasatlarının bereketli olmasını diliyorum” dedi.

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