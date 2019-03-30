Koçarlı'da ‘Bayat Ekmekten Lezzetler' adlı yarışma düzenlendi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, ekmek israfını önlemek için ‘Bayat Ekmekten Lezzetler' adlı yarışma etkinliği düzenlendi.

Koçarlı 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulunda ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında, üretimde ve tüketimde ekmek israfını önlemek, bayat ekmeklerin gıda için geri kazandırılmasını sağlamak için "Bayat Ekmekten Lezzetler" adlı yarışma etkinliği düzenlendi. Çocuklarında eğitimde sürece dahil olmasına fırsat tanıyan etkinliğe katılan veliler memnuniyetlerini dile getirdi. Etkinlik sonunda katılım sağlayan annelere katılım belgesi verildi.